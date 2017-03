“Fantasia di stampa”, giocomerenda al Museo del Tessile

bambini laboratori museo del tessile

Domenica 19 marzo, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, presso il Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (via Volta, n. 6) si terrà una Giocomerenda dal titolo “Fantasia di stampa”.

Sapete cosa sono i blocchi di stampa? E a cosa servivano? Scopriamo come nascono i disegni su stoffa e, in occasione della Festa del papà, trasformiamoci in maestri stampatori e realizziamo una bellissima cravatta colorata con l’aiuto di tanti stampi diversi!

Al termine dell’attività verrà offerta ai partecipanti una gustosa merenda!

L’iniziativa è rivolta ai bambini dai 4 ai 10 anni d’età.

I più piccini troveranno comunque al Museo un angolo morbido per poter disegnare liberamente. La partecipazione è gratuita.

Prenotazione scrivendo a didattica@comune.bustoarsizio.va.it entro giovedì 16 marzo 2017.

Si comunica inoltre che, sul sito istituzionale del Comune di Busto Arsizio, è disponibile l’Album “Gioc-Arte”, un agile e divertente fascicolo con cui i piccoli visitatori potranno avvicinarsi in modo nuovo alla collezione delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna (piazza Vittorio Emanuele II – Busto Arsizio), attraverso un avvincente percorso di giochi e quiz che li accompagnerà in modo autonomo alla scoperta delle opere d’arte.

L’album può essere scaricato gratuitamente qui.

Per informazioni:

Ufficio Musei-Didattica Museale e Territoriale

Tel. 0331 390 242- 349

didattica@comune.bustoarsizio.va.it

www.comune.bustoarsizio.va.it

Facebook: didattica museale e territoriale città di busto arsizio