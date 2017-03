Favij le canta ai maleducati da tastiera, con Occidentali’s Karma

Foto varie

Lui è Favij uno degli youtuber più famosi e amati d’Italia. Nel suo ultimo video, che ha totalizzato oltre tre milioni di visualizzazioni in soli 6 giorni, lascia pc e consolle per parlare di un tema piuttosto serio, ovvero degli haters. E come lo fa? Con una rivisitazione di Occidentali’s Karma, la canzone vincitrice del Festival di Sanremo di Francesco Gabbani.

Favij se la prende con gli haters italiani che hanno come passatempo quello di augurare le peggiori cose ai personaggi celebri del web: insomma, non i leoni da tastiera ma proprio gli imbecilli da tastiera. Sarà che hanno la mamma che fa il lavoro più antico del mondo, ipotizza Favij, ma insomma meritano una medaglia per la loro stupidità. Come dargli torto?