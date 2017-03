Federmeccanica apre le assemblee dei gruppi merceologici di Univa

unione industriali provincia di varese

Si parte giovedì 30 marzo (dalle 18 la parte pubblica) con le imprese “Meccaniche” e “Siderurgiche, Metallurgiche e Fonderie”, e si chiude venerdì 21 aprile con le attività produttive dei settori “Tessile e Abbigliamento”.

Tornano le assemblee dei gruppi merceologici che compongono la compagine associativa dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese. Un’occasione, come ogni anno, per fare il punto sulla situazione economica nei vari comparti produttivi e di servizio del territorio e per affrontare argomenti di stretta attualità per le imprese attraverso il contributo di docenti, esperti, rappresentanti nazionali del Sistema Confindustria, manager di importanti società.

A volte singolarmente, a volte con assemblee congiunte che riuniscono diversi settori, anche non strettamente legati fra loro, i vari gruppi daranno vita a momenti tra i più importanti all’interno della vita associativa in attesa della tradizionale assemblea generale dell’Unione Industriali, in programma per lunedì 29 maggio al centro congressi Malpensafiere di Busto Arsizio.