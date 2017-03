Fermato un 40enne con 7 grammi di cocaina in dosi

droga spaccio

Nel pomeriggio di venerdì 3 marzo gli agenti della squadra Volante del commissariato di polizia di Gallarate hanno notato un suv scuro che effettuava alcune manovre repentine in via Bergamo. Dopo aver seguito per un breve tratto l’auto gli operatori hanno deciso di fermare il conducente chiedendogli di esibire la patente di guida.

L’uomo, un quarantenne dipendente di un pastificio, con il suo atteggiamento ha insospettito ulteriormente i poliziotti che hanno deciso quindi di controllare approfonditamente l’autovettura. Il controllo ha permesso di rinvenire, abilmente occultata, circa 7 grammi di cocaina già confezionata in dosi.

A questo punto gli agenti del commissariato, anche in considerazione del palese stato di alterazione dell’uomo, hanno ritirato la patente ed il libretto di circolazione dell’autovettura, che è stata altresì sequestrata. L’uomo è stato deferito alla procura della Repubblica di Busto Arsizio in quanto ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio e segnalato alla Prefettura quale assuntore.