Arcisate Stabio: avanza il ponte ferroviario sul viadotto della Bevera

Cantello - Arcisate Stabio piloni marzo 2017

I lavori nel cantiere della Ferrovia Arcisate Stabio procedono incessanti e in questi giorni stanno avanzando con lo spettacolare lavoro di posa delle gigantesche travate sul viadotto della Bevera, tra Arcisate e Cantello.

La prima delle sette travate del ponte ferroviario sul viadotto della Bevera è stata posata e in poche settimane le rimanenti sei verranno collocate sui grandi piloni in cemento armato che spuntano come funghi giganti in quello che era un tranquillo angolo di campagna e boschi.

Oltre 65 persone, fra tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e ditte specializzate (15 per il varo e oltre 50 per la costruzione del ponte), sono impegnate alla Bevera attorno all’autogru cingolata da 1.000 tonnellate, dotata di un traliccio/antenna di circa 50 metri di altezza, che serve per sollevare e posare le travate.

Il macchinario permette di mettere in opera, in circa 2 ore, ogni singola travata del peso di circa 400 tonnellate, con una luce di 60 metri.

Realizzato in acciaio, il ponte è lungo 438 metri e pesa 4.900 tonnellate, con sette campate poggiate su piloni di altezza variabile da 12 a 21 metri, che consentiranno alla nuova infrastruttura di attraversare l’area in corrispondenza del torrente della Bevera.