Ferrovie dimenticate, pedalata sulla ex Saronno Seregno

Bici sulla Saronno-Seregno

In occasione della nona Giornata Nazionale delle Ferrovie (non) dimenticate, FIAB Saronno Ciclocittà organizza per domenica prossima 12 marzo 2017 la quinta edizione della ormai classica pedalata Saronno, Solaro, Ceriano Laghetto, Saronno con passaggio lungo il tratto dismesso della ex-ferrovia Saronno – Seregno. Partenza alle ore 9,30 da Piazza Libertà, Saronno.

Percorso facile di circa 15 Km. con qualche saliscendi e sterrato nel Parco delle Groane. La pedalata è aperta a tutti. In caso di pioggia battente la pedalata non si svolgerà.

FIAB Saronno Ciclocittà declina ogni responsabilità per eventuali danni ai partecipanti, a terzi e/o a cose che dovessero verificarsi nel corso dell’escursione. I partecipanti alla pedalata sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Codice della Strada.