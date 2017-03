Festa della bandiera: a Palazzo Estese si festeggia il Tricolore

tricolore italia bandiera

Sarà l’Orchestra Giovanile Studentesca di Varese ad esibirsi venerdì 17 marzo durante l’incontro dell’Associazione “Varese per l’Italia”.

Si tratta di un momento in cui si ritroveranno alcune delegazioni delle scuole cittadine presso il Salone Estense in concomitanza con la Festa Nazionale della Bandiera e dell’Unità d’Italia. Il programma inizia alle 9,30 con la visita ai luoghi risorgimentali della città. La cerimonia di consegna della bandiera italiana a ciascuna scuola intervenuta è prevista invece alle 11,10 insieme all’attribuzione del Premio Valcavi a un cittadino distinto per particolari meriti alla presenza delle autorità comunali e della cittadinanza.

Nel corso della cerimonia, l’Orchestra Giovanile Studentesca si esibirà con l’esecuzione di canti nazionali e pezzi del proprio repertorio. Ecco, in dettaglio, i brani in programma, con l’ordine di esecuzione che sarà indicato dagli organizzatori:

Inno d’Italia – G. Mameli, M. Novaro

La bandiera tricolore – canto popolare

“Va pensiero” dal Nabucco di Giuseppe Verdi

Imagine – John Lennon

Blowin’ in the wind – Bob Dylan