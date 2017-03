Festeggia il tuo papà, portalo a teatro

Eventi

Solo ed esclusivamente per lo spettacolo del 19 marzo “Shahrazade e la lampada di Aladino” di e con Francesca Brusa Pasquè, sarà a ingresso gratuito per papà e nonni!

Il pubblico sarà condotto in un viaggio che lo porterà in un mondo magico e luccicante. “Le mille e una notte” è una splendida raccolta di storie che inizia con l’atto eroico di Shahrazad che salva il suo popolo e se stessa non tanto grazie alla bellezza, quanto, piuttosto, grazie alla conoscenza e alla sua capacità di narrare.

Spettacolo adatto dai 3 anni in su – Ingresso Eur. 7,00

Teatro Sociale “Delia Cajelli” – Via Dante Alighieri, 20 – Busto Arsizio (VA)

Per informazioni e prenotazioni: 349.3281029 – prenotazionesociale@libero.it