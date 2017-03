Festival Tèc, tutto il programma

Il festival “Tradate è cultura” (Tèc) ha preso il via sabato sera con il criminologo Massimo Piccozzi e oltre 150 persone come spettatori. Presente anche il sindaco Laura Cavalotti e la direttrice della biblioteca Lucia Povolo che hanno introdotto l’evento di apertura del festival che si chiuderà il primo di aprile. Tanti gli argomenti che si toccheranno, con uno degli appuntamenti clou in programma è con la campionessa olimpica Bebe Vio.

Ecco tutti gli appuntamenti di questa settimana.

lunedì 27 Marzo, ore 10.30

Fino all’ultimo secondo

Gli studenti incontrano gli atleti paralimpici Martina Rabbolini, Daniele Cassioli, Alessandro Andreoni, Marco Carabelli e Conduce Roberto Bof

Aula magna liceo “Curie”

lunedì 27 Marzo, ore 20.45 cinema teatro Grassi

L’inquinamento luminoso: un male da combattere

Conferenza di Cesare Guaita (G.A.T.)

martedì 28 Marzo, ore 18.00 biblioteca civica

Mi hanno regalato un sogno – La scherma, lo spritz e le paralimpiadi

Incontro con Bebe Vio Campionessa Paralimpica di Fioretto – Rio 2016

Presentano Alessandro Colombo e Claudio Arrigoni (Editorialista de La Gazzetta dello Sport)

Organizzano: THE BOGA FOUNDATION e HABITARE con VARESENEWS

mercoledì 29 Marzo, ore 20.45 aula magna Isiss “Geymonat”

Precede aperitivo ore 20.00

L’altra faccia della luce

Conferenza di Maria Bondani, fisica, ricercatrice CNR.

giovedì 30 Marzo, ore 20.45 biblioteca civica

Fotografia 2.0.

Inaugurazione mostra e premiazione concorso fotografico: “tradateoggi: luci e ombre del nostro tempo”.

venerdì 31 Marzo, ore 16.30 biblioteca civica

A qualcuno piace buio

Lettura animata con Roberto Pavanello, autore della serie Bat Pat

venerdì 31 Marzo, ore 20.45 auditorium istituto Pavoni

Divina Commedia

Booktrailer prodotto dagli alunni della 2B Scuola Media “Paolo VI”

La città di Ember

dal romanzo di J. DuPrau, animazione teatrale a cura degli alunni della 3D Scuola Media “Paolo VI”

Sabato 1 aprile, ore 18.30 aula magna liceo “Curie”

E luce fu

Suggestioni artistiche e riflessioni scientifiche degli alunni del Liceo.

Apericena a cura del Comitato Genitori

Domenica 2 aprile, ore 18 biblioteca civica

La luce e i colori dei suoni

Concerto degli alunni del IC Galilei