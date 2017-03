Fiamme e vento, danni pesanti all’azienda agricola

Nelle primissime ore della mattinata di oggi, mercoledì 8 marzo, attorno alle ore 01:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Induno Olona in via Giuseppe Sulmincio per l’incendio di un’azienda agricola.

Per cause ancora in fase di accertamento, un capannone di cinquecento metri quadri adibito a deposito è stato interessato da un vasto incendio, le fiamme alimentate dal forte vento hanno distrutto decine di “rotoballe” di fieno, oltre ad alcuni mezzi agricoli e diverso materiale. I vigili del fuoco sono intervenuti con ventiquattro operatori e nove automezzi : tre autopompe, quattro autobotti, un carro aria e un fuoristrada.

Il tempestivo e massiccio intervento dei soccorritori, ha permesso di confinare l’incendio al solo magazzino, senza che le fiamme si propagassero al resto del complesso agricolo. Una cinquantina di bovini sono stati tratti in salvo e spostati in una stalla nelle vicinanze. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.