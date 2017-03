Fiamme in un capannone dismesso

Foto varie

L’allarme è scattato attorno alle 3 della notte scorsa quando il 115 è stato chiamato per del fumo che usciva da un capannone dismesso in piazza Volontari della Libertà, non molto distante dalla stazione ferroviaria (nella foto, la zona interessata dall’intervento).

Sul posto sono arrivati due mezzi dal distaccamento di Busto Arsizio che hanno operato con un’autobotte e un’autopompa per circa un’ora e mezza: l’intervento era completato attorno alle 4.40.

In allerta anche il 118 che ha inviato un mezzo di soccorso: non si registrano feriti.

Le fiamme sono partite da una struttura in disuso: la Polfer sta indagando sui fatti.