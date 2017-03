Fisco: “Un concorso per scegliere il logo di Varese Capitale Italiana Giovani 2018”

Giacomo Fisco, vicesegretario provinciale e tesoriere segretario del circolo Gd cittadino

Sarà una giuria a decidere quale logo accompagnerà la città Varese in tutto il percorso verso la candidatura a Capitale Italiana Giovani 2018, il prestigioso titolo assegnato ogni anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme ad Anci Giovani ed al Forum Nazionale Giovani.

I Commissari saranno otto, l’Assessore alle politiche giovanili Francesca Strazzi, il funzionario amministrativo Giuseppe Barone, quattro giovani consiglieri comunali, Giacomo Fisco, Alessandro Pepe, Carlotta Calemme, Luca Boldetti e infine due rappresentanti del mondo delle scuole e della Università, Federico Pulzato (Rappresentante Liceo Scientifico Ferraris) e Luca Giorgetti (studente e membro CDA Università Insubria).

“Abbiamo deciso ancora una volta – spiega il giovane consigliere comunale Giacomo Fisco, promotore della candidatura – che la parola chiave di questa amministrazione deve essere PARTECIPAZIONE. La scelta di ricorrere a un concorso infatti è dettata dall’idea di coinvolgere il più possibile la città in questo importante progetto che è stato in grado di riportare al centro dell’attenzione il tema dei giovani.”

“Il documento che stiamo scrivendo per la candidatura – prosegue Fisco – è un documento estremamente ambizioso e che non riguarda solo ed esclusivamente le politiche giovanili bensì tocca anche gli ambiti della Cultura, della Imprenditorialità Giovanile e dello Sport. Per fare questo ovviamente stiamo chiamando a raccolta tutte le realtà associative della nostra città, chiedendo a loro idee e proposte. A tal proposito il 13 Marzo infatti organizzeremo una grande serata di confronto tra tutte le associazioni giovanili del territorio sul tema di Varese 2018.”

“A prescindere dalla vittoria o meno – conclude Fisco – a noi interessa tornare a far credere i giovani in questa città. A dare loro spazi e voce. E con l’amministrazione di Davide Galimberti ci stiamo riuscendo.”