Fondi per la sicurezza, Astuti: « Grande notizia per tutta la città»

Nella giornata odierna Regione Lombardia ha pubblicato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sul tema della sicurezza e tra questi c’è anche quello del comune di Malnate.

Il bando di Regione Lombardia, pubblicato nel mese di novembre, era rivolto a videosorveglianza, dotazioni tecnico strumentali e rinnovo del parco autoveicoli della Polizia Locale.

Il sindaco di Malnate, Samuele Astuti, afferma: «Sono molto soddisfatto per l’esito del bando. Il progetto “Sicurezza a Malnate” presentato grazie al grande impegno dell’assessore Giorgio Fortis e del Comando di Polizia Locale, che ringrazio, è molto importante per noi. Abbiamo ricevuto un finanziamento pari di € 20.305,68».

Tre sono i punti di forza del progetto: implementazione o sostituzione laddove ve ne sia la necessità del sistema di videosorveglianza esistente, collegato alla centrale operativa di polizia locale; collegamento del sistema di videosorveglianza con la sala operativa di almeno una delle forze dell’ordine; impianto dotato esclusivamente di telecamere di allertamento e rilevazione targhe.

Astuti prosegue: «Dopo l’incontro con il Prefetto di settimana scorsa, dove veniva enfatizzata l’importanza di investire nei meccanismi di coinvolgimento della popolazione, come il controllo di vicinato, e nelle nuove tecnologie. Il bando ci permetterà proprio di andare nella direzione dell’innovazione anche sul piano della sicurezza. Inoltre, i fondi che avevamo comunque messo a bilancio per lo svolgimento di tali lavori, potranno essere impiegati per altri interventi legati alla sicurezza».