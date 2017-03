Forza Italia si rinnova in vista delle elezioni

Foto generiche

Forza Italia rinnova e rafforza la struttura provinciale, in vista delle elezioni amministrative del 2017 e delle elezioni regionali del 2018. E’ riaperto il tesseramento di Forza Italia e si procede con nuove nomine interne. Il nuovo responsabile dei dipartimenti è Franco Castiglioni di Busto Arsizio. Simone Longhini affianca Marcello Pedroni come responsabile degli enti locali, all’organizzazione Ciro Calemme sarà affiancato da Orazio Tallarida come responsabile dell’organizzazione. In 10 comuni alle amministrative Forza Italia presenterà i candidati in accordo con gli alleati. Il coordinatore provincie Lara Comi e Ciro Calemme hanno presentato le novità.