Frana tra Cannero Riviera e Cannobio, modifiche alla Navigazione Lago Maggiore

A causa dell’interruzione della strada statale n° 34, sono state istituite dalla Navigazione Lago Maggiore diverse corse straordinarie in battello e aliscafo da lunedì 20 marzo.

È stato istituito un servizio di corse integrative nella tratta lacuale Verbania – Cannobio – Verbania e per le esigenze del caso è stato modificato in parte l’orario di servizio pubblico tra gli scali di Cannobio, Cannero Riviera e Luino:

Anche il servizio di collegamento internazionale con natante veloce per Locarno avrà orari e fermate secondo il seguente prospetto:

Infine vengono istituite 4 corse straordinarie sulla tratta Intra-Laveno-Intra come da orario sotto riportato: