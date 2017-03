Francesco Gabbani e le serate gallaratesi

musica generica

“Quesito del giorno: “Vogliamo essere bandiere in balia dei cambiamenti del vento… oppure scegliere la nostra direzione?”

Baci a tutti!”. Francesco Gabbani, il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo, ha postato questo messaggio sul suo profilo Facebook, accanto ad una foto che lo ritrae a Gallarate, davanti a Palazzo Minoletti.

Francesco Gabbani infatti, in questo periodo sta registrando il suo nuovo album nello studio di Luca Caravalli, produttore gallaratese con cui ha già collaborato nell’album precedente e per la fortunatissima “Occidentali’s Karma”. Brano che, ricordiamo, è stato scritto dal varesino Fabio Ilacqua e che quest’anno ha vinto il Festival della Canzone Italiana, oltre a scalare tutte le classifiche. Insomma, per il ragazzo toscano, la provincia sta diventato sempre di più una seconda casa.