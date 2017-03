Francesco Piu in concerto al Cinema Teatro Paolo Grassi

Francesco Più

Francesco Piu duo in concerto al Cinema Teatro Paolo Grassi. Appuntamento per sabato 25 marzo, alle 21 per una serata organizzata da Black & Blue Festival.

Francesco Piu, cantante e chitarrista sardo, a dieci anni dal suo album d’esordio BLUES JOURNEY (Groove Company) presenta il suo quinto ed ultimo lavoro PEACE & GROOVE (APPALOOSA RECORDS).

Dopo svariati tour che lo hanno visto esibirsi in USA, Canada e nei migliori festival blues d’ Europa, dopo varie ed illustri collaborazioni (da Eric Bibb che ha prodotto il suo terzo disco MA-MOO TONES a Tommy Emmanuel, Guy Davis e Roy Rogers coi quali ha duettato) e dopo una valanga di aperture di prestigio ( John Mayall, Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Derek Trucks Band, Joe Bonamassa, Charlie Musselwhite, Robben Ford, Larry Carlton, Albert Lee, Fabulous Thunderbirds, Sonny Landreth), Francesco torna in studio e scrive un nuovo capitolo del suo viaggio musicale.

Questa volta, oltre ad avvalersi della collaborazione di alcuni tra i migliori musicisti italiani di blues e soul, è fondamentale la stesura dei testi fatta a quattro mani con lo scrittore sardo Salvatore Niffoi, vincitore del Premio Campiello nel 2006 per l’opera LA VEDOVA SCALZA, libro di successo tradotto in varie lingue.

Ed ecco PEACE & GROOVE, album dove blues, soul, funk e gospel si miscelano con storie che ci raccontano d’ amore, di guerra e di speranza.

Francesco Più duo

Sabato 25 marzo

Cinema Teatro Paolo Grassi

ore 21.00

ingresso 9 euro

in collaborazione con Black & Blue Festival, Comune di Tradate, Fimstudio90, Arci