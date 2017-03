personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Franco Negri nuovo presidente dell’Avis di Tradate. La composizione del nuovo consiglio direttivo dell’associazione è stata approvata dall’Assemblea annuale dei soci, avvenuta il 26 marzo scorso. Complessivamente (al 31 dicembre 2016) i soci donatori risultano essere 1.067 (631 maschi e 436 femmine). Le donazioni effettuate nel 2016 (sangue, plasma ed altre componenti) sono state 1.780.

Franco Negri è residente a Tradate, coniugato, due figli, dopo il liceo classico ha conseguito la laurea in filosofia all’Università Cattolica di Milano. Dopo un iniziale periodo di insegnamento presso scuole superiori a Varese e Busto Arsizio, è stato dipendente di Istituti bancari e, successivamente, interbancari in uffici studi, organizzazione, auditing. E’ impegnato attualmente in più settori di volontariato e, in qualità di giornalista pubblicista, collabora con giornali e periodici mensili e con la Biblioteca Pinacoteca Accademia Ambrosiana di Milano.

Ecco quindi la composizione del nuovo Consiglio per il mandato 2017/2020 (tutti volontari):

Consiglio Direttivo / Esecutivo:

– NEGRI FRANCO – Presidente

– FALCINELLA GIUSEPPE – Vice Presidente

– COLOMBO SIMEONE – Segretario

– BROGGI LUCIANA – Tesoriere

– CANZIANI DAVIDE – Consigliere

– GALFRASCOLI SERENA – Consigliere

– MALVE’ ENZO – Consigliere

– NICOLI ALCIDE – Consigliere (Presidente uscente)

– PERI FRANCO – Consigliere

– RESTA MARTINA – Consigliere

Collegio Sindacale:

– GIUDICI ALESSANDRO – Presidente revisore

– GAIAZZI ENRICO – Revisore

– RENOLDI ALBERTO – Revisore

Medico Collaboratore:

– IMPERIALI RENZO