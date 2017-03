Franco Testa candidato per Cedrate-Sciarè

Cedrate generica Gallarate

Franco Testa si candida alla consulta rionale Cedrate-Sciarè.

Ingegnere aeronautico in pensione, oggi consultente, è anche maestro di judo ed è stato presidente in passato di varie società sportive; è impegnato nell’economia solidale nel DES Varese e nei Gruppi di Acquisto Solidale (è socio fondatore di Gasauser, uno dei due GAS di Gallarate. «Abito da 27 anni a Sciarè».

Quali sono le priorità dei quartieri di Cedrate e Sciarè? «Occorre pensare in primo luogo agli anziani: il loro numero a Sciarè è elevato, dobbiamo pensare ai servizi: mancano negozi alimentari e banche, non c’è un luogo dove trovarsi a colloquiare, scambiare parole, divertirsi e passare il tempo in compagnia. Persino il circolo – luogo storico di ritrovo dei ferrovieri, attivo da 100 anni – ha chiuso recentemente. Qualcosa deve cambiare e deve portare novità agli anziani del quartiere: mi sono candidato per loro, per portare mia esperienza e metterla a servizio della città».

«Queste Consulte sono una occasione importante: sono felice che queste votazioni non dipendano dalla politica partitica ma siano una sfida tra cittadini».

Una proposta in particolare per il quartiere? «Sono uno degli ortisti di Madonna in Campagna, una bella esperienza che unisce le persone: mi piacerebbe istituire orti urbani anche a Sciarè, come luogo di incontro e di ritrovo e per la coltivazione della verdura bio».