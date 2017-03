Frena la Guanzatese, nessuno ne approfitta

Le immagini dei dilettanti

Ancora tante emozioni dai campionati dilettanti, con Prima, Seconda e Terza Categoria che non deludono le aspettative.

PRIMA CATEGORIA: La Guanzatese viene fermata sull’1-1 a Sacconago dal Cas, ma le inseguitrici perdono l’occasione di accorciare. La Valceresio non va oltre l’1-1 contro la Solbiatese, mentre la Belfortese cade 2-1 a Fagnano. Vincono invece il Gorla Maggiore, 3-0 a Vanzaghello, e l’Arsaghese, 3-0 sulla Robur Saronno. Senza reti la sfida di bassa classifica tra Luino e Gerenzanese, 1-1 tra Tre Valli e Mozzatese, mentre l’Antoniana passa 2-0 a Viggiù.

CLASSIFICA: Guanzatese 55; Valceresio 49; Belfortese 47; Gorla Maggiore, Arsaghese, Fagnano 44; Cas 40; Antoniana 33; Vanzaghellese 30; Tre Valli, Solbiatese 24; Mozzatese 22; Viggiù 20; Luino 18; Robur Saronno 17; Gerenzanese 14.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M: La Folgore Legnano si avvicina alla promozione vincendo 1-0 in casa dell’Ardor. Alle sue spalle, vince il San Marco, 2-0 a Crenna, mentre perde il Samarate 3-0 a Borsano. Ritrova la vittoria il Beata Giuliana, 4-0 sul Canegrate. Bottino pieno anche per l’Arnate, 2-1 sul Sant’Ilario, il San Luigi, 2-0 a Jerago, il Bienate, 4-3 a Parabiago, e la Virtus Cantalupo, 2-0 in casa della Robur.

CLASSIFICA: Folgore Legnano 62; San Marco 53; Samarate 48; Beata Giuliana 46; San Luigi 38; Virtus Cantalupo 36; Crennese 33; Parabiago 30; Ardor 27; Sant’Ilario 26; Canegrate, Arnate 23; Robir, Borsanese 22; Bienate 21; Jeraghese 16.

GIRONE Z: L’Ispra si riprende e vince il big match 3-0 contro il Casbeno. Tiene il passo della capolista l’Insubria che vince 2-0 a Laveno Mombello, mentre cade il CantelloRasa, 2-1 a Cuasso. Tre punti per il Buguggiate grazie al 3-1 sulla Ternatese, vince la Juve Gemonio 3-0 a Cadrezzate, così come il Ceresium, che rifila un 4-0 a domicilio alla Calcinatese. Il Caravate ha la meglio 3-1 sul Don Bosco, mentre termina 1-1 tra Lavena Tresiana e Aurora Induno.

CLASSIFICA: Ispra 49; Insubria 46; Casbeno 44; Buguggiate, CantelloRasa 38; Juve Gemonio 37; Ternatese 36; Caravate 33; Cuassese 32; Calcinatese 31; Lavena Tresiana 23; Aurora Induno, Ceresium 20; Laveno Mombello 18; Cadrezzatese 17; Don Bosco 11.

TERZA CATEGORIA – GIRONE A: La Gallaratese vince 1-0 lo scontro di vertice contro il Lonate Pozzolo e fa il vuoto. Il Sumirago aggancia la seconda piazza superando 2-1 l’Angerese, mentre il Coarezza impatta 2-2 a Caronno Varesino. Pari 1-1 tra Vergherese e Castelseprio, mentre il successo 3-2 della Sommese sull’Amor Sportiva è fuori classifica.

CLASSIFICA: Gallaratese 39; Lonate Pozzolo, Sumirago 34; Nuova Fiamme Oro Ferno 29; Sommese, Coarezza 27; Angerese 24; Eagles 20; Vergherese 13; Nuova Abbiate, Azzurra 11; Atletico Castelseprio 9. Fuori Classifica: Amor Sportiva.

GIRONE B: La Malnatese non va oltre il 2-2 in casa della Casmo, ma il Varano non accorcia, pareggiando 1-1 contro la Casport. L’Olona rifila un pesante 8-0 all’Aurora Premaggio, così come il San Michele, che ne fa 6 alla Pro Cittiglio. Colpo esterno del Rancio, che passa 3-2 sul campo del Real Buguggiate, mentre il Fulcro ha la meglio sul Molde.

CLASSIFICA: Malnatese 48; Varano 42; Olona 40; San Michele 39; Rancio 38; Pro Cittiglio 30; Fulcro Travedona 28; Real Buguggiate 25; Casmo 19; Casport 14; Aurora Premaggio 9; Molde, Mascia 7.