Frontale lungo la provinciale, due feriti

vigili del fuoco

Erano le 13.30 quando a Cantello un’auto e un furgone si sono scontrati.

L’incidente è avvenuto lungo via Provinciale e ha coinvolto due persone, entrambe ferite in modo non grave e trasportati in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Laveno Mombello. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.