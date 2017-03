“Fuori tutto” allo Stendipanni

Ancora un’apertura straordinaria dello Stendipanni, il mercatino della solidarietà gestito dall’associazione di Azzate Mamme in Cerchio.

Il “fuori tutto” del mercatino avrà luogo sabato 1° aprile dalle 9, 30 alle 12,30: l’esposizione di abbigliamento per neonati e bambini e di oggetti per la prima infanzia sarà in tutto il salone dell’oratorio che si trova in via a Acquadro, 30 ad Azzate, sotto il cinema Castellani.

Si ricorda che “Lo Stendipanni” non è un mercatino tra privati: chi desidera servirsene dovrà dare un’offerta che verrà poi utilizzata per aiutare le famiglia in difficoltà.