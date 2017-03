Furgone stracarico, i carabinieri scoprono 5 mila kg di rame rubato

I Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore hanno denunciato in stato di libertà un 46enne italiano, già noto alla Giustizia, ritenuto responsabile di ricettazione di oltre 5 mila chili di rame che trasportava in un furgone.

Gli uomini dell’Arma, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato il mezzo visibilmente sovraccarico procedere lungo la via Cadorna di Legnano. Insospettiti dall’assetto particolarmente ribassato, i militari hanno deciso di fermarlo per verificarne il carico, scoprendo che era composto da scossaline e cavi in rame, dei quali l’autista non è stato in grado di indicare la provenienza.

Tutto il materiale, quantificato in 5.300 kg., il cui valore sul mercato illegale è stimato in circa 15.000 euro, è stato sottoposto a sequestro. Proseguono gli accertamenti per risalire alla provenienza del carico.