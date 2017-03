Furto e alcol, le denunce dei carabinieri

Intensa attività da parte dei carabinieri di Varese nelle ultime ore, per i controlli effettuati sul territorio, tra Varese e Malnate, nei giorni da il 17 e 18 marzo.

Furto al centro commerciale

Una donna del 1955 disoccupata e pregiudicata, è stata denunciata perché è stata notata al centro commerciale dei Campo dei fiori di Gavirate, mentre nascondeva nella borsa dei capi di vestiario. È stata fermata dai carabinieri fuori dal negozio, ed è stata perquisita: aveva sottratto vestiario per 140 euro. È stata denunciata per tentato furto.

Due stranieri espulsi

Due uomini sono stati denunciati per inottemperanza alla normativa sugli stranieri: sono stati fermati durante i controlli che hanno riguardato il centro di Varese, le stazioni di Varese, e la zona di Malnate, dove sono stati segnalati dei disagi. I due sono risultati sprovvisti di documenti di identità e sono risultati entrambi gravati da provvedimento di espulsione. Il primo è un uomo di 36 anni di origine marocchina, senza fissa dimore, disoccupato e pregiudicato, espulso nel dicembre 2016. L’altro è un salvadoregno del 1990 domiciliato in Trecate, disoccupato, pregiudicato, espulso nel gennaio 2017. Per entrambi sono state avviate le procedure per l’espulsione.

Due patenti sequestrate

Due persone sono state denunciate per guida in stato di ebrezza. Si tratta di un uomo del 1975 che trovava nella zona di Varese alla guida della sua auto utilitaria, con tasso alcolemico 2,25. È quindi scattato il sequestro della vettura ai fini della confisca e il ritiro della patente. L’altro è un giovane del 1990, con alcuni precedenti, che guidava la sua auto con un tasso di 1,03. Per lui è scattato solo il ritiro della patente.