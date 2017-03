Gadda al Lingotto: “Avere una proposta che profumi di futuro”

Maria Chiara Gadda, deputato del Partito Democratico, era al Lingotto per il congresso. «Al Lingotto si è ritrovata la comunità del Partito Democratico che vuole costruire insieme a Matteo Renzi il programma per l’Italia, ripartendo dal PD. Essere di sinistra significa essere eredi di quel patrimonio, ma anche fare una riflessione critica e soprattutto, come ha ricordato Luigi Berlinguer nel suo intervento al Lingotto, avere una proposta che profumi di futuro e che sta nel mondo che cambia.

La prima alleanza da fare è con i milioni di cittadini che credono in noi, e con quell’Italia che ha paura e soffre. Una tre giorni di riflessione critica, ma soprattutto di proposta. Questo si può fare solo attraverso la politica. Il “noi” non esiste senza “io”, comunità e allo stesso tempo mettersi in gioco insieme, altrimenti l’Italia non riparte. Io farò la mia parte insieme a Matteo Renzi, mettendoci impegno, tanto lavoro e serietà». (nella foto Luigi Berlinguer e Maria Chiara Gadda)

