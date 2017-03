“Gallarate si merita Filosofarti o si merita Cassani?”

Gallarate

L’edizione 2017 di Filosofarti si è chiusa, domenica scorsa, con un grande successo, nel programma qualificato ma soprattutto nella grande partecipazione a tutti gli eventi di punta e a molti eventi collaterali. Ed è su questo successo che lancia una provocazione Sinistra Italiana, critica con l’amministrazione comunale di Andrea Cassani: «In una città come la nostra ha senso l’esistenza del Festival della filosofia? Sembrerebbe di no, a guardare le politiche del Sindaco Cassani e della sua giunta che in pochi mesi hanno trasformato Gallarate in una città insensibile all’accoglienza, cieca di fronte alle vere necessità e interdetta con azioni scellerate come il ” Daspo” (provvedimento che allontana dalla città chi è sorpreso a consumare cibi e bevande in strada per esempio) o come l’impedimento di pregare ai fedeli di un’altra religione diversa da quella del sindaco».

«Eppure il Festival – che quest’anno ha come titolo “Pandora, nuovi vizi, nuove virtù” e che nel volantino cita Bauman “il dialogo è la vera rivoluzione culturale” e che inviata a ragionare su “…onestà, trasparenza, rispetto, condivisione, solidarietà ed accoglienza, fede e amore…” - riempie ogni sera le sale» continua Sinistra Italiana. «Allora delle due l’una: o questa Gallarate, governata da chi impedisce il dialogo e il rispetto con pratiche populiste, razziste e fasciste per bassi fini di carriera politica, non si merita un momento così alto e importante. Oppure è Gallarate che non si merita Cassani. I tanti che hanno partecipato agli incontri di filosofia, che da sempre ragiona e studia con curiosità il mondo, gli uomini e la natura, interrogandosi sulle grandi domande della vita, ci dicono che vince la seconda opzione».