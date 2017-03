Gamba The Lenk presenta il nuovo disco. Appuntamento all’Ohibò

musica generica

Venerdì 17 marzo esce il nuovo disco di Viviano Pulvirenti in arte Gamba the lenk. “La terza Gamba” debutterà venerdì 17 sera all’arci Ohibò nell’ambito dell’attesissimo release party che prevede il live set di Gamba con tutte le canzoni inedite e i più classici successi, per poi lasciare spazio alla dancehall a cura dei dj’s di Milano Reggae Night. Apertura porte ore 22.00. Contributo artistico 5 euro con tessera arci e un cd omaggio a ogni ingresso.