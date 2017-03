Giornata del Verde Pulito a Uboldo

L’associazione di iniziativa ambientale Eco 90 invita tutti i cittadini di Uboldo domenica 26 marzo, per la consueta giornata del Verde Pulito meglio conosciuta nel nostro comune come la Pulizia dei Boschi.

Quest’anno, nella stessa giornata, anche gli altri comuni che aderiscono al Plis del Parco dei Mughetti svolgeranno la medesima iniziativa (Origgio, Cerro Maggiore e Gerenzano).

Fin dalla prima edizione la nostra associazione ha partecipato attivamente all’organizzazione di tale evento ed anche quest’anno, in linea con i nostri nostri principi associativi, saremo in prima linea.

Il ritrovo è fissato per le ore 8.30 presso la Cascina Leva, al termine della via Cerro, dove avverrà la registrazione dei partecipanti per la copertura assicurativa. Al termine della manifestazione a tutti i volontari sarà offerto un pranzo sempre presso la Cascina Leva.