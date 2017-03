Giornata del verde pulito, una domenica per ripulire l’inciviltà

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza ad aderire alla Giornata del verde pulito che quest’anno si terrà domenica 2 aprile. Una giornata dedicata alla pulizia di alcune vie della città, in particolare Via Bienate (punto di ritrovo parcheggio cimitero), Via Burattana (tratto sterrato) e Via Volterra.

Obiettivo principale di questa iniziativa è sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere e diffondere l’importanza del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente attraverso la collaborazione di tutti. I cittadini potranno scegliere in quale delle tre zone intervenire, offrendo così alla comunità il proprio contributo.

Le iscrizioni devono pervenire all’Ufficio Ecologia entro le ore 17.00 di mercoledì 29 marzo. I volontari sono invitati ad indossare calzature adeguate e munirsi di guanti protettivi. Altri materiali saranno forniti ad inizio attività.

Il ritrovo è previsto per le ore 8.30 nel luogo scelto, le attività inizieranno alle ore 9.00 e termineranno alle 13.00 circa. In caso di maltempo l’evento si terrà domenica 9 aprile.

Per informazioni ed iscrizioni

Ufficio Tutela Ambientale

Tel. 0331.390326 Email: ecologia@comune.bustoarsizio.va.it

Orari di aperura:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.45;

Mercoledì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30.