Giovanni Ardemagni rivisita Fogazzaro al Nuovo Teatro di Cuasso

Giovanni Ardemagni - Attore

La programmazione del Nuovo Teatro di Cuasso prosegue sabato 11 marzo con “Piccolo Mondo Antico. Te la conto e te la canto”, uno spettacolo scritto ed interpretato da Giovanni Ardemagni.

Accompagnato dalla fisarmonica di Francesco Nodari, Ardemagni “ci conta e ci canta” la Valsolda di una volta, in un’Italia ancora da farsi, in pieno Risorgimento, ma anche una grande storia d’amore, quella tra Franco Maironi e Luisa Rigey, che come ogni storia d’amore che si rispetti trova chi a questo sentimento si oppone.

Una grande storia suonata e cantata in modo brillante per un omaggio ad Antonio Fogazzaro e al suo celebre romanzo, ma anche il racconto di un momento cruciale per il nostro Paese.

Già rappresentato a villa Fogazzaro, in Valsolda, dove ha ricevuto ottime critiche per aver saputo cogliere i momenti salienti e lo spirito del romanzo, “Piccolo mondo antico. Te la conto e te la canto”, è uno spettacolo di teatro canzone fortemente legato al nostro territorio e ai nostri laghi.

La storia, in parte narrata e in parte cantata usando melodie classiche, popolari, ma con parole nuove, propone un testo originale e tanti brani famosissimi dell’epoca, da “La bandiera tricolore” alla patriottica aria di Verdi “Và pensiero”, fino alla popolare “La bella Gigogin” nei cui versi si cela la chiamata alla ribellione dei piemontesi contro l’invasore austriaco.

Giovanni Ardemagni, attore varesino poliedrico e creativo, dopo l’incontro con il teatro a Varese, si è formato alla scuola di “Quelli di Grock” a Milano e con numerosi seminari di studio e approfondimento con importanti protagonisti della scena teatrale italiana.

Da anni collabora come regista, drammaturgo e attore protagonista al Palio dei Castelli di Castiglione Olona.

Per informazioni e prenotazioni: telefonare ai numeri 0332 939167 – 327 7765235 o prenotare dal sito www.nuovoteatrodicuasso.it Facebook: Nuovo Teatro di Cuasso

Biglietto intero: 12 euro – Nuovo Teatro di Cuasso, via Roma 58 – Cuasso al Monte