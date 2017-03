Giovanni Truppi in concerto al Foce

Giovanni Truppi

Dopo un intero anno di tour in giro per l’Italia l’artista napoletano Giovanni Truppi si reinventa per una manciata di concerti in veste totalmente inedita. Un pianoforte smontato, segato, elettrificato e ricomposto in una nuova forma – praticamente una rilettura Ikea del piano incrociata con una chitarra elettrica artigianale – sarà il compagno di Giovanni per questa nuova serie di live. L’appuntamento è per venerdì 17 marzo al Foce. Stasera invece, l’appuntamento è con Motta.

Ad aprire il concerto di Giovanni Truppi saranno Gli Stres (Silvia Facchetti, Alessandro Fiori, Lorenzo Maffucci) gruppo formato da geni assoluti dove lo strumento è il veicolo di strane parole rappresentanti il sentimento di tutti. Bellissimi sul palco come nella realtà, riescono a rendere romantica qualsiasi tipo di vita o di situazioni.

Biglietto intero: CHF 12.–

Ridotto: CHF 10.– Lugano Card e Lugano Card City

Prevendita online: tickets.foce.ch Prevendita offline presso i nostri sportelli

