Giulia Massara è la reginetta del rally dei Laghi

Foto di Roberto Gernetti

Ha compiuto ventiquattro anni da pochi giorni la nuova Miss Rally dei Laghi: si tratta della varesina Giulia Massara che nella serata di sabato 11 marzo, a Villa Porro Pirelli di Induno Olona, ha sbaragliato la concorrenza in una serata di gala che, come ormai tradizione, apre alle due ultime settimane prima della gara.

Galleria fotografica Miss Rally dei Laghi edizione 2017 4 di 30

Alta un metro e settanta (1.70) e con misure pressoché perfette (90-59-90), Giulia ha un diploma in Perito aziendale in corrispondenza Lingue estere ed un altro di truccatrice che è la professione che tutt’ora pratica alternata a quella di fotomodella.

«Sono nata il 7 marzo 1993 e nonostante da sei anni frequenti set fotografici, è stata la prima volta che mi sono messa in gioco in un concorso su una passerella. E’ stata una bella esperienza anche se ammetto che non mi aspettavo di poter vincere; mi sono divertita ed ora sono fiera di rappresentare una competizione di rilievo come il Rally dei Laghi” ha detto Giulia.

Giulia Massara ha battuto la concorrenza di altre tredici Miss in concorso e si è inoltre aggiudicata anche la fascia di Miss Top Cars.

L’iniziativa è stata organizzata e promossa dallo Studio Fotografico Eugenio Barbaresco. Nella giuria erano presenti anche i vincitori della passata edizione del Rally dei Laghi, Simone Miele e Roberto Mometti.