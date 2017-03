Gli appuntamenti di marzo alla Galleria Boragno

busto arsizio varie

La Galleria Boragno ospiterà altre interessanti iniziative nella seconda metà del mese di marzo. Di seguito il calendario completo.

Martedì 14 marzo dalle 18 alle 19.30 si terrà alla Galleria Boragno la presentazione del libro “Surfando sul conflitto” di Tiziana Fragomeni, edito da Franco Angeli. L’autrice, avvocato a Milano, è un’esperta formatrice in tecniche di trasformazione dei conflitti, mediazione e negoziazione: il suo libro analizza i temi del conflitto e della contrapposizione, mettendo in luce gli sprechi di tempo e di energie che spesso li accompagnano ed elencando alcuni utili suggerimenti per affrontare nel modo migliore le negoziazioni, senza lasciarsi travolgere dai conflitti.

L’evento, che sarà introdotto dall’avvocato Arturo Maniaci, è organizzato da Archimedia ADR in collaborazione con il Sindacato Avvocati ANF Busto Arsizio. L’ingresso all’evento è libero; è possibile iscriversi scrivendo all’indirizzo mail segreteria@sindacatoavvocatibustoarsizio.it.

In allegato la locandina dell’incontro.

Venerdì 24 marzo alle 18 prenderà il via una nuova iniziativa organizzata da Bustolibri.com: il corso di Invito all’ascolto della musica classica tenuto dal maestro Diana Re e dedicato a tutti gli amanti della musica che vogliono apprezzarla ancora di più attraverso un ascolto consapevole. Il percorso è strutturato in quattro appuntamenti, ciascuno dei quali avrà come tema una pietra miliare della letteratura musicale: il primo appuntamento riguarderà le “Quattro Stagioni” di Vivaldi, a cui seguiranno le opere e il gioco degli stili di Mozart (venerdì 7 aprile), le Sinfonie di Beethoven (venerdì 21 aprile) e il “Bolero” di Ravel (venerdì 5 maggio).

Tutti gli eventi avranno inizio alle 18 in Galleria Boragno e saranno aperti a tutti, dietro pagamento di un biglietto d’ingresso di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare direttamente la libreria al numero 0331-635753 o all’indirizzo eventi@bustolibri.net.

In allegato la locandina del corso.