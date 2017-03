Gli artisti disabili tornano in scena per dare la carica a Ettore

Foto varie

Per gli artisti disabili della Cooperativa Progetto Promozione Lavoro di Olgiate Olona si avvicina la data di un nuovo spettacolo. Forse il più difficile da quando è cominciata questa avventura che li ha portati ad esibirsi in tutta la provincia e anche più in là.

Sarà una data, particolare, è inutile nasconderselo, perché per la prima volta saliranno sul palco senza il loro “direttore d’orchestra”, quel vulcanico educatore che si chiama Ettore Marotta, e che da giorni si trova in ospedale a combattere con un grave male che lo ha colpito come un fulmine a ciel sereno.

Nessuno, però, se l’è sentita di interrompere proprio in un momento così delicato l’esperienza straordinaria messa insieme con questi ragazzi e così “Il Mio Nome è Noi” tornerà in scena giovedì 23 marzo ospitato dal comune di Caronno Varesino.

Si tratta di uno spettacolo teatrale fatto da 16 artisti diversamente abili della durata di 50 minuti. Uno spettacolo intenso che condurrà lo spettatore a maggiore riflessioni e consapevolezza verso un mondo per molti sconosciuto, capace di regalare intense emozioni.

Il vero punto forza di questo laboratorio teatrale è stato quello di creare un tavolo artistico dove l’azione è stata anticipata dalla parola, dove l’idea è partita dal bisogno e dove il gruppo ha supportato il dire di ogni persona. Una ZTL (zona temporaneamente libera) dove ogni cosa è stata espressa in maniera libera e con parole proprie: affetto, amore, pregiudizio, paura, dolore, ricordi, emozioni, condizioni, capricci, gioia, solidarietà e molto altro ancora.