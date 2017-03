“Gli Incidenti in città sono diminuiti”

Dopo la nota del consigliere comunale Giuseppe Taldone in merito ai pericoli della strada a Lino,dovuti anche alla velocità delle auto in alcune strade, non tarda ad arrivare la replica del vice sindaco Alessandro Casali.

«La risposta al Consigliere di minoranza Giuseppe Taldone che lamenta l’eccessivo aumento del numero dei sinistri sul territorio comunale la danno i dati concreti: nel corso degli anni, infatti, tale numero sul territorio di Luino è diminuito – scrive Casali – . Questo anche grazie al grande lavoro anche di prevenzione svolto dalla Polizia Locale e da tutte le Forze dell’Ordine, nonostante, questione che lo stesso Consigliere che ben conosce la macchina amministrativa sa, le problematiche governative riguardanti le assunzioni di personale e delle tante altre che le Forze dell’Ordine si trovano quotidianamente ad affrontare»

«Interverremo comunque in via Battisti e in via Asmara e a breve in via Don Folli con acccorgimenti importanti, – conclude Casali – anche in base alle segnalazioni della cittadinanza per la salvaguardia dei pedoni e la messa in sicurezza di punti particolarmente pericolosi. Ringrazio il Consigliere per i continui preziosi suggerimenti sulla viabilità cittadina soprattutto nell’ultimo periodo, dopo tanti anni passati in maggioranza».