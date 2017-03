Gli studenti alla scoperta della storia della Resistenza

Cardano al Campo

Giovedì 23 e venerdì 24 febbraio quattro terze dell’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Cardano al Campo hanno visitato, su proposta della sezione locale dell’Anpi, la Casa della Resistenza di Verbania.

Qui hanno potuto approfondire le vicende storiche che hanno caratterizzato gli anni della fine della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra di Liberazione. Hanno conosciuto i volti e le azioni di uomini, donne e, tra loro, moltissimi giovani che hanno dato il loro fondamentale contributo affinché la nostra Patria fosse liberata dall’oppressione del giogo nazi-fascista.

«Vogliamo ringraziare – commenta la sezione ANPI di Cardano – tutti coloro, Istituto Comprensivo, Amministrazione, insegnanti, che anche quest’anno hanno creduto nella nostra proposta ed hanno contribuito a realizzarla. In modo particolare ringraziamo le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato alla visita d’istruzione per aver donato il loro tempo, la loro energia, la loro preziosa intelligenza, per aver ascoltato le parole delle guide della Casa della Resistenza, scoprendo così che i valori e i principi che andavano a difendere giovani poco più grandi di loro nelle montagne del Verbano-Cusio-Ossola hanno ancora grande importanza e attualità. Grazie ragazzi, voi siete il nostro solare futuro».