Gli amici dell’ASD Runners Valbossa organizzano domenica 5 marzo il 26º grand Prix della Valbossa gara podistica valida per la classifica del Piede d’oro 2017 per gli scritti con pettorale. Percorso lungo 10 km circa, percorso corto di 4,5 km: tempo massimo due ore.

Ritrovo dalle 7:30 presso la palestra delle scuole medie in via Colli ad Azzate. Partenze: ore 9 percorso lungo e percorso corto obbligatorio dagli 11 ai 15 anni; ore 9.05 minigiro obbligatorio per i ragazzi da 0 a 10 anni.

Quota di iscrizione 4 euro per gli adulti, 2 euro per i ragazzi fino a 15 anni.

Le iscrizioni dei singoli possono essere effettuate sino a 10 minuti prima della partenza. Le iscrizioni dei gruppi, affiliati al Piede d’Oro, dovranno pervenire entro le ore 21 di sabato 4 marzo contattando i seguenti numeri: 3383641836 (angelo De Mieri), 320 7429052 (Paolo Negretto). Altre info sul sito dei Runners Valbossa