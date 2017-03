Grande “festa di Compleanno” per Bizzozero.net

Bizzozero.net

Venerdì 17 e sabato 18 marzo 2017, lo storico quotidiano rionale online Bizzozero.net festeggia un suo importante anniversario: i suoi 15 anni di vita (e 3 come testata giornalistica registrata).

In collaborazione con Comune di Varese e Circolobizzozero ha organizzato due eventi che hanno l’intento, come sempre nella filosofi del giornale, di contribuire alla valorizzazione della realtà rionale propria e in generale della città.

In particolare: venerdì 17 marzo, alle 20.45, presso il salone polivalente del Circolobizzozero di via Monte Generoso 7, sarà proposta la tradizionale tavola rotonda “Varese città policentrica”, iniziativa che cerca di sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla dimensione rionale della città, osservando Varese ed i suoi rioni ogni anno da una prospettiva diversa. Dopo l’aspetto sociale, visto nel 2015, e politico affrontato nel 2016, quest’anno si analizzerà e rifletterà sulla situazione, le prospettive ed i progetti relativi al commercio al dettaglio rionale. Interverranno il sindaco di Varese e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

Sabato 18 marzo, a partire dalle 16.00 invece si susseguiranno momenti diversi fra loro: alle 16.00 presso il salone polivalente del Circolobizzozero si terrà un incontro sulla sicurezza dei bambini in auto anche alla luce delle nuove normative in merito (interverranno un esponente della polizia locale ed un medico), mentre i bambini potranno giocare nell’adiacente parco giochi protetto. Al termine dell’incontro (verso le 17.00) sarà possibile partecipare al gioco-quiz per misurare il proprio livello di bizzozeresità.

Sarà presentata poi la nuova versione anastatica di una storica pubblicazione di Bizzozero (quest’anno il volumetto realizzato nel 1964 per il 25° dell’allora parroco don Luigi Antonetti), che sarà poi regalata ai presenti fino ad esaurimento copie.

A chiudere il pomeriggio (verso le 18.00) presso il vicino bar Dream House di via Adriatico, sarà presentato l’inedito “Aperitivo bizzozerese”: parte del ricavato dell’assaggio del nuovo cocktail sarà devoluta dal gestore per l’acquisto della nuova altalena per il parco Pompeo Cambiasi, destinata ai bambini in età prescolare.

Tutte le iniziative sono ad accesso libero e gratuito.