Grande successo per la seconda edizione di Jerago CUP

Si è conclusa domenica 12 con grande successo e con grande partecipazione di piccoli atleti e di pubblico la seconda edizione del torneo Jerago Cup organizzato dalla società Jeraghese con il patrocinio del comune di Jerago con Orago.

Galleria fotografica Seconda edizione di Jerago CUP 4 di 13

Torneo di calcio a 5 giocatori con ampia possibilità di sostituzioni per dare la possibilità di partecipare a tutti i bambini presenti di età compresa fra i 6 e i 10 anni che si è svolto al coperto nelle 2 strutture comunali, la palestra e la tensostruttura Palajo.

Strutture che sono state e sono tuttora oggetto di importanti interventi di manutenzione soprattutto rivolti ad una sempre migliore fruibilità, ad un miglior confort e con particolare attenzione al risparmio energetico.

Nuove le caldaie di ultima generazione, nuova l’illuminazione di tipo a LED e sono inoltre imminenti altri importanti lavori.

Il torneo ha visto coinvolti nelle domeniche del 26 febbraio e del 12 marzo oltre 160 piccoli calciatori di Besnate, Cassano M.go, Somma L.do, Ferno, Casorate, Albizzate, Malnate, Gorla Maggiore, Arsago Seprio, Crenna, Cairate, Gazzada, Ternate, Vergiate e Jerago con Orago suddivisi in 4 categorie denominate Piccoli Amici 2010/2011, Primi Calci 2009, Primi Calci 2008 e Pulcini 2007.

A premiare tutti i partecipanti vincitori ( cat. 2010/11 Malnatese, cat. 2009 Arsaghese, cat. 2008 Insubria e cat 2007 Jeraghese) e vinti , con una medaglia e con la coppa, a nome dell’amministrazione comunale, il vicesindaco Lodi Pasini, ass.re allo sport che ha ricordato ai giovanissimi ed ai numerosi genitori e parenti presenti alla manifestazione l’importanza dello sport ed in particolare del calcio come disciplina utile oltre che per lo sviluppo fisico anche come opportunità educativa di crescita.

Molto bella la spontaneità dei bambini nell’accettare senza drammi i goal subiti e ad esultare con i compagni per quelli realizzati. Non sono mancate le lacrime del portiere, il più piccolo di tutti, per i rigori non parati nella sfida per il terzo e quarto posto

Un pensiero per la storica società, che da oltre 60 anni (anno di fondazione 1953) superando tutti gli ostacoli, anche quelli della recente crisi economica che ha ridotto il sostegno degli sponsor, le difficoltà organizzative e normative, solo proprio grazie alla insostituibile e determinante lavoro dei volontari, fatto anche di mamme e senza distinzione di ruolo, dal Presidente fino all’ultimo dei collaboratori, assicura la possibilità di praticare l’attività calcistica a circa 200 ragazzi di cui la metà circa di Jerago con Orago ed i restanti dei paesi limitrofi utilizzando, attraverso una convenzione stipulata con la Parrocchia 3 campi di calcio di cui 2 con fondo sintetico.

Enormi i sacrifici, ma altrettanto grandi le soddisfazioni nel vedere i piccoli gioire e con loro i genitori. La testimonianza è certamente il grande successo del torneo che ha di molto superato quello del precedente anno.

L’appuntamento è già programmato nel 2018 per la terza edizione di Jerago CUP.