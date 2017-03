Grinta Openjobmetis: prima trema, poi abbatte Pesaro

Pallacanestro Varese 2016 2017

Prima la paura, poi la grinta, infine la gioia. Emozioni per fortuna in crescendo al PalA2a dove la Openjobmetis strappa con il cuore e con le unghie una vittoria che vale triplo in chiave salvezza. Triplo perché è arrivata (93-78) contro una diretta concorrente come Pesaro, perché Varese è 2-0 negli scontri con i marchigiani e perché nel frattempo Cremona ha perso in casa contro Capo d’Orlando (occhio ai siciliani che devono ancora passare di qui): ora l’ultimo posto è distante quattro lunghezze, un capitale che non è sufficiente per stare tranquilli ma che è di grande importanza a questo punto della stagione.

Galleria fotografica Openjobmetis - Consultinvest 93-78 4 di 32

La paura, dicevamo, perché Varese ha dovuto sentirsi sfiorare dalle fiamme dell’inferno nel primo tempo, quando la Consultinvest ha segnato ben 51 punti, disorientando una difesa OJM troppo morbida e forse sorpresa da una Pesaro capace di colpire con tanti uomini diversi. Sotto di 9 all’intervallo, stessa distanza patita ad Avellino dopo 20′, la squadra di Caja ha reagito come tutti speravano: volume altissimo a protezione del canestro, gioco più aggressivo, possessi in attacco capitalizzati al meglio. Una volta chiuso il distacco Varese non ha più mollato la presa: marchigiani stanchi negli uomini chiave (Jones e Hazell soprattutto, mentre Thornton è stato braccato da Eyenga fin da inizio partita), varesini in grande ascesa. E anche questa volta sono stati tanti a dare un contributo solido al successo: la palma del migliore va divisa tra Anosike – un fattore anche in attacco – e il già citato Eyenga, un frullato di energia sui due lati del campo.

Ma Johnson – altri 20 punti – Maynor (per la regia nella ripresa), Kangur e Cavaliero sono stati ugualmente importanti nello sfiancare e nel colpire definitivamente Pesaro, che non è riuscita a sfruttare appieno il cambio in panchina e ha progressivamente visto calare le proprie percentuali. Terza vittoria in fila, quindi, per la Openjobmetis che domenica prossima sarà a Brescia per una trasferta non impossibile ma insidiosissima (ricordate il brutto KO dell’andata?), prima di cinque “viaggi” nelle ultime otto partite. Mettere altri due punti in carniere sarebbe ulteriormente utile. Ma intanto godiamoci questi che, a un certo punto, erano tutt’altro che scontati.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – CONSULTINVEST PESARO 93-78 (23-22, 42-51; 67-69)

VARESE: Maynor 15 (6-10, 1-4), Johnson 20 (4-7, 4-8), Eyenga 15 (5-8, 0-1), Ferrero 6 (1-2, 1-2), Anosike 18 (5-8); Pelle 5 (2-2), Bulleri (0-1, 0-1), Cavaliero 7 (2-6, 1-1), Kangur 7 (3-3). Ne: Avramovic, Devita, Canavesi. All. Caja.

PESARO: Thornton 8 (0-5, 2-5), Hazell 19 (3-4, 3-9), Jasaitis 7 (1-4, 1-3), Zavackas (0-1 da 3), Jones 25 (8-14, 1-4); Gazzotti 4 (1-1 da 3), Ceron 12 (2-2, 2-2), Nnoko 3 (0-4, 0-1), Harrow (0-2). Ne: Cassese, Bocconcelli, Serpilli. All. Leka.

ARBITRI: Lanzarini, Baldini, Di Francesco.

NOTE. Parziali: Da 2: V 28-47, P 14-35. Da 3: V 7-17, P 10-26. Tl: V 16-19, P 20-26. Rimbalzi: V 35 (5 off., Anosike 11), P 36 (10 off., Jones 10). Assist: V 16 (Maynor 8), P 15 (Thornton 4). Perse: V 6 (Johnson, Anosike 2), P 12 (Jasaitis 3). Recuperate: V 7 (Eyenga 2), P 2 (Gazzotti 1). Usc. 5 falli: nessuno. F. antisportivo: Nnoko (34.33), Anosike (39.42) Spettatori: 4.474. Incasso: 59.533 euro.

CLASSIFICA: Milano 36; Avellino, Venezia 28; Capo D’Orlando 26; Trento, Sassari 24; Reggio Emilia, Brindisi 22; Brescia, Torino, Pistoia 20; Caserta, Cantù 18; VARESE 16; Pesaro 14; Cremona 12.