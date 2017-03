Cervo investito in Via Giacomo Puccini

cervo

Un grosso cervo è stato investito in Via Giacomo Puccini a Vergiate, all’altezza del distributore di benzina intorno alle 18 di questa sera.

L’animale è stato colpito da un’autovettura e per il conducente non ci sono state gravi conseguenze. Il cervo non ha riportato gravi ferite.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il traffico ha subito qualche rallentamento e molte persone si sono fermate sul posto, incuriosite dall’accaduto.