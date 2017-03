“Guardami”, la mostra fotografica di Davide Gasparetto alla casa elle Culture a Besnate

besnate

Sabato 18 e domenica 19 Marzo, presso la sala della Casa delle Culture di Besnate in via Mylius 4 si preannunciano due giornate all’insegna della fotografia, organizzate dall’Associazione La Stazione della Musica, in collaborazione con l’assessorato alla cultura, ProLoco e l’Associazione Culturale Stefano D’Orto.

“Guardami”: è questo il titolo della mostra fotografica del fotografo Davide Gasparetto.

Un invito a staccare gli occhi da quello che si sta facendo, e tornare a guardare le persone negli occhi, alla ricerca di quella storia da raccontare, che ogni persona porta con sé.

Il vernissage sarà alle ore 11:00 di sabato 18 marzo, la mostra sarà inaugurata dal sindaco Giovanni Corbo.

A seguire un aperitivo per tutti i visitatori.

La mostra è uno degli eventi che fanno da cornice alla terza edizione del concorso fotografico di Besnate, il cui bando sarà aperto fino al 27 marzo e scaricabile dal sito del Comune di Besnate www.comune.besnate.va.it oppure www.lastazionedellamusica.com.

Orari Mostra

Sabato 18 marzo H 11/18

Domenica 19 Marzo 11/17

Ingresso libero

Per informazioni:

Ufficio cultura di Besnate

0331.275830 – direzione@comune.besnate.va.it

La Stazione della Musica

338.95.80924 – info@lastazionedellamusica.com