Guasto a Rho, treni fermi e problemi su tutta la linea

Comincia nel peggiore dei modi la settima sulle linee ferroviarie utilizzate dai pendolari lombardi.

Questa mattina, lunedì 13 marzo, a causa di un guasto ad un treno a Rho sono possibili ritardi fino a circa 20 minuti.

Per sapere in tempo reale quello che succede sulle tratte ferroviarie è possibile collegarsi con la pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord.

Ecco alcune informazioni utili per i pendolari varesini.

VARESE-MILANO-TREVIGLIO

Il treno 23023 (VARESE 09:13 – TREVIGLIO 11:20) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 10:18.

Il treno 23004 (TREVIGLIO 05:40 – VARESE 07:47) è fermo nella stazione di RHO a causa di un guasto ad un altro treno della direttrice che sta rallentando la circolazione dei treni. Seguono aggiornamenti.

Il treno 5309 (VARESE 08:36 – MILANO PORTA GARIBALDI 09:28) oggi non sarà effettuato.

Il treno 5304 (MILANO PORTA GARIBALDI 07:32 – VARESE 08:26) oggi è cancellato.

Il treno 23021 (VARESE 08:43 – TREVIGLIO 10:50) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 09:48.

DOMODOSSOLA-GALLARATE-MILANO

l treno 10404 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:49 – ARONA 07:55) è fermo nella stazione di RHO. Seguono aggiornamenti.

Il treno 10408 (MILANO PORTA GARIBALDI 08:49 – ARONA 09:55) oggi termina il viaggio nella stazione di RHO anzichè ARONA.

PORTO CERESIO-VARESE-GALLARATE-MILANO

Il guasto al treno di altra impresa impedisce al treno di ripartire. Si stanno predisponendo le operazioni di recupero. Possibili ritardi fino a 60 minuti, Cancellazioni e variazioni.