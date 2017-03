Guasto sulla linea Saronno-Lodi

trenord

Mattina con un paio di inconvenienti sulle linee frequentate dai pendolari varesini. Le informazioni sono tratte dalla pagina “circolazione in tempo reale” di Trenord.

Il primo dei problemi si è registrato nella prima mattina sulla linea Saronno-Lodi per un guasto alla linea elettrica risolto attorno alle 8. La circolazione è ripresa gradualmente ma

Il treno 23216 (LODI 07:23 – SARONNO 08:52) è partito e viaggia con 49 minuti di ritardo

Nella prima mattina il treno 23214 (LODI 06:53 – SARONNO 08:22) è fermo nella stazione di TAVAZZANO.

L’azianda ha fatto sapere alle 7.15 che vi sono “possibili ritardi fino a 30 minuti a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato tra le stazioni di Lodi e Tavazzano.

Guasto anche su un’altra linea, la Milano Rogoredo-Milano Bovisa

– Il treno 20208 (MILANO ROGOREDO 08:53 – MEDA 09:53) oggi è cancellato, a causa di un guasto al treno. I Signori Viaggiatori, diretti fino a MEDA, possono utilizzare il treno 20212 (MILANO ROGOREDO 09:53 – MEDA 10:53).

– Il treno 20209 (SEVESO 07:42 – MILANO ROGOREDO 08:37) oggi è cancellato a causa di un guasto non risolvibile in tempi brevi.

I viaggiatori possono utilizzare il treno 20211 (MARIANO COMENSE 07:59 – MILANO ROGOREDO 09:07) in partenza da SEVESO alle ore 08:12.

– Il treno 20202 (MILANO ROGOREDO 06:53 – SEVESO 07:48) oggi è cancellato, a causa di un guasto al treno.