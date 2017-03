I “Banda larga” suoneranno a La Tela

Foto varie

L’osteria sociale si apre alle canzoni dei cantautori italiani e stranieri con uno dei gruppi storici dell’Altomilanese

È il gruppo dei BandaLarga – Adsl (associazione di suonatori liberi) l’ospite musicale di sabato 25 marzo a La Tela di Rescaldina. L’osteria sociale accoglie sul palco una delle formazioni più eclettiche e storiche del territorio che raccoglie un gruppo di grandi appassionati di musica, in particolare di musica sociale. Perché BandaLarga ha un progetto: divertirsi, ma soprattutto divertire con delle proposte musicali che, in un certo modo, possano far pensare, cercando di non essere mai banali e di offrire sempre spunti di riflessione.

Il gruppo è composto da sei elementi che provengono da esperienze personali e professionali molti differenti, ci sono filosofi, imprenditori, liberi professionisti e pensionati: Mario Domina (voce e chitarra), Giovanni Arzuffi (fisarmonica, tastiera e baghet, la cornamusa bergamasca), Roberto Bianchi (basso, chitarra, fiati), Graziano Carlessi (chitarra e voce), Alberto Domina (chitarra solista) e Fabio Terragnoli (batteria).

Formatisi in concerti live nelle piazze e nei locali dell’Altomilanese, sono stati artefici anche di progetti dedicati alle scuole proponendo la musica quale strumento per affrontare tempi anche impegnativi. A La Tela presentano il loro classico repertorio che affonda le radici nella musica cantautorale italiana e internazionale, le canzoni della tradizione e qualche salto nel rock.

Inizio alle 21.45; l’ingresso è libero.

La Tela è un bene sequestrato alla criminalità organizzata, affidato al Comune di Rescaldina e gestito dalla Cooperativa Arcadia insieme ad altre associazioni del territorio. La Tela è diventato ristorante e centro di aggregazione e di promozione sociale e culturale.

Info: Osteria sociale del buon essere “La Tela” Strada Saronnese, 31 Rescaldina (MI)

cell. 328 6845452

www.osterialatela.it

Facebook: https://www.facebook.com/osterialatela/