I Blue Storms battono gli Skorpions, impresa dei Gorillas

Le foto del football americano

SKORPIONS VARESE – BLUE STORMS BUSTO 6-19

Secondo derby consecutivo vinto dai Blue Storms che dopo aver superato i Gorillas battono anche l’altra formazione varesina, gli Skorpions, al termine di una gara appassionante giocata a Vedano Olona, campo di casa dei rossoargento, davanti agli occhi di Davide Giuliano, head coach della Nazionale.

I bustocchi hanno vinto 19-6, conducendo nel punteggio fin dall’inizio ma faticando contro un’avversaria che ha venduto cara la pelle, come da pronostico. I rossoblu sono partiti bene, con il touchdown di Postè e il calcio segnato da Robustellini; punteggio (7-0) poi congelato nei due quarti centrali dominati dalle due difese.

Tutto si è così deciso nella frazione conclusiva: Granelli ha accorciato il divario con un touchdown nato da un intercetto. Gli Skorpions però non hanno concretizzato la trasformazione da due punti e così i Blue Storms sono rimasti in vantaggio, 6-7 e hanno trovato la replica poco dopo con due mete nel giro di pochi minuti. Prima Fabio Mazzoli ha convertito un passaggio millimetrico di Fimiani, poi è stata la volta di una corsa vincente di Grieco a portare il punteggio sul 6-19 per gli ospiti.

CRUSADERS CAGLIARI – GORILLAS VARESE 7-17

Primo successo in Seconda Divisione per i Gorillas che, battuti all’esordio dai Blue Storms, si sono prontamente rifatti superando a domicilio i Crusaders. Risultato tutt’altro che scontato perché i sardi, tra le mura amiche, sono tradizionalmente un osso duro.

Le cose, per i varesini, si sono complicate dopo pochi istanti quando i Crusaders sono riusciti a portare in endzone l’ovale grazie ad una corsa del quarterback Moccia (7-0 dopo il calcio addizionale). I Gorillas sono apparsi poco produttivi in fase d’attacco ma solidi in difesa, così il punteggio è rimasto invariato fino al terzo periodo quando gli ospiti hanno segnato due touchdown, anche in questi casi su corsa del QB, Fabio Ferrari. Le trasformazioni di Samuele Perucconi (due addizionali e un field goal) hanno chiuso i conti a favore dei Gorillas sul 7-17.

LE PROSSIME

Turno interdivisionale in vista sia per i Blue Storms sia per i Gorillas che domenica 26 marzo sfideranno rispettivamente gli Knights Sant’Agata (dal Girone D, ancora a secco) e i Warriors Bologna capilista imbattuti nel Girone C; bustocchi in casa e “scimmioni” di nuovo in trasferta. Gli Skorpions invece torneranno in campo il prossimo 2 aprile contro i Blackbills Rivoli.

LA CLASSIFICA

Girone F: Blue Storms 1.000 (2-0); Gorillas e Skorpions .500 (1-1); Crusaders .000 (0-2).