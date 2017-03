I cento anni di zia Maria

Le foto di Malnate

Si chiama Maria Clerici ed è nata a Malnate il 16 marzo del 1917, esattamente 100 anni fa, da Riccardo Clerici e Elisa Zavattieri. Ha vissuto la sua giovinezza in via Libia in quanto il papà era magazziniere alla ditta edile Piatti-Mentasti. Si è poi “trasferita” in via Gramsci presso la Curt di Sass con i genitori e i fratelli: Mistica, Luigi , Vincenzo e Margherita.

Ha lavorato dall’età di 14 anni al mitico Calzaturificio di Varese fino a 48 anni. Si è sposata nel 1948 con Giuseppe Pini di Binago. Non hanno avuto figli ma una schiera di nipoti e pronipoti che il 18 marzo la festeggeranno tutti insieme. Circa un centinaio tra parenti e amici le faranno festa.

Sempre molto vicina alla chiesa, ancora oggi sante messe e rosari scandiscono la sua giornata, nella sua casa di Malnate, che scorre abbastanza serena accudita da una nipote e una signora polacca.

Comunque tutti i nipoti e i pronipoti e i pro-pronipoti e ancora nella scala genealogica la vanno a trovare. Nonostante una piccola incertezza nella deambulazione è ancora vispa, anche se durante la giornata, la sindrome del tramonto prende il sopravvento.

Ad multos annos zia Maria