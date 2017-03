I film in uscita dal 16 marzo

cinema film pellicole locandine

Emma Watson è la stupenda protagonista de La Bella e la Bestia, trasposizione cinematografica del grande classico Disney del 1991, nelle nostre sale da giovedì 16 marzo.

Quando Belle, preoccupata per il padre, mai rientrato dalla visita al mercato, esce nel bosco alla sua ricerca, non immagina quello che troverà. Rinchiuso in un castello dal misterioso padrone di casa, l’unico modo per salvare il papà è prendere il suo posto: Belle accetta così di diventare prigioniera della Bestia.

Dopo lo sconforto iniziale, la giovane scoprirà che il suo carceriere nasconde un cuore nobile ed imparerà a capirlo: riuscirà a spezzare l’incantesimo di cui la Bestia è vittima?

L’attesissimo John Wick 2 uscirà nei cinema italiani il prossimo 16 marzo.

Keanu Reeves presta di nuovo il volto al killer John Wick, costretto a tornare in azione per aiutare un ex socio a controllare i piani di una struttura segreta a livello internazionale.

John si metterà in viaggio per Roma, dove dovrà affrontare sicari senza scrupoli, ancora più spietati di lui. Nel cast del film figurano anche Riccardo Scamarcio e Claudia Gerini.

Il terzo capitolo della saga di The Ring uscirà al cinema il prossimo 16 marzo.

Quando scopre lo strano interesse del fidanzato nei confronti di una videocassetta che si dice uccida dopo sette giorni chiunque la guardi, una ragazza decide di indagare. Ciò che scoprirà è ancora più inquietante: sembra infatti che esista un «film nel film»!