I giochi di una volta si riscoprono in piazza

giochi

Un pomeriggio per riscoprire il territorio, le tradizioni, la storia di Busto Arsizio e rivalutare le attività all’aria aperta. Questo è ciò che il gruppo Scout Busto Arsizio 33, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e della Fondazione Comunitaria del Varesotto, organizza per domenica 12 marzo alle 14 in piazza San Giovanni a Busto Arsizio con la manifestazione “C’era una volta Busto”- giochi da cortile tipici degli anni 60 e 70.

In Piazza San Michele si giocherà con la corsa con i cerchi, figurine ed elastico. Nel parco del Museo del Tessile dalle 15.00 alle 16.00 corsa dei sacchi, bandiera, shanghay, biglie mentre dalle 16.00 alle 17.00 campana, strega comanda color e 4 cantoni. Alle 17 tiro alla fune.

Al termine della giornata, alle ore 17, tipica merenda Bustocca presso il Museo del tessile a chi si presenterà munito di tesserino attestante la partecipazione all’evento.