I migliori supereroi del mondo allo scontro finale

cinema film pellicole locandine

Cortisonici, il festival del cortometraggio varesino sta per tornare. L’appuntamento è da martedì 28 marzo fino al primo aprile, giorno della finale. Tra i tanti eventi in programma, c’è quello con la “sezione Inferno” ovvero la proiezione in notturna dei cortometraggi più irriverenti. Volete saperne di più? Leggete la presentazione che ne fanno gli organizzatori del festival:

Qual sogno più bieco avrebbero potuto realizzare Jocker e Lex Luthor, se non quello di

assistere allo scontro tra i loro antagonisti supereroi? Vedere Batman battersi all’ultimo sangue contro Superman avrebbe acceso i loro più sordidi e raccapriccianti desideri. È per questo che l’Inferno cortisonico, laido e sordido come suo solito, quest’anno ha deciso di condurre i migliori supereroi del mondo cinematografico allo scontro finale.

Sarà l’Armageddon dei Fantastici. E speriamo che muoiano tutti, anche se spetterà al pubblico stabilirlo (nella foto uno dei protagonisti: dalla Liguria Capitan Basilico). Ma, oltre all’annientamento dei paladini della fantagiustizia, l’Inferno offrirà il consueto e dovuto spazio alle produzioni sconvenienti, dilanianti e gargantueggianti: tra le quali allignano da anni i film della Premiata Infernal Ditta “Colabbo”, anche quest’anno presente alla rassegna. Siamo oramai pronti ad una retrospettiva dedicatissima alla mefistofelica casa di produzione varesina. Ecco le date dei due momenti infernali: varesini concedetevi una piacevole e liberatoria discesa nell’ade cinematografica.

Giovedì 30 marzo ore 23 > Inferno Classic

Proiezioni difettose, scorrette, estreme

Cantine Coopuf – Via de Cristoforis, 5

Venerdì 31 marzo ore 23 > Supereroi all’Inferno!

Cantine Coopuf – Via de Cristoforis, 5

Inferno è un Cine-delirio a cura di Paolo Matteazzi, Michele Orlandi, Andrea Minidio, Carlo Prevosti e

Marco Odorico.

Tutto il programma di Cortisonici 2017